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На Украину надвигается шторм: где будет неспокойно. Карта

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
3,1 т.
На Украину надвигается шторм

На Украину надвигается шторм.

В пятницу, 31 июля, в некоторых регионах Украины резко испортится погода. Ожидаются град и порывы ветра 15-20 м/с.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, шторм надвигается на Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Кировоградскую и Одесскую области.

При этом в восточных, центральных, Сумской, Одесской, Николаевской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине.

Погода в Украине. Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, погода в августе 2020 году в Украине будет жаркой: ожидаются три пика жары с температурой до +37 градусов. Они начнутся уже после 5 августа.

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