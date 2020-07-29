На Украину надвигается новый шторм: где объявлен желтый уровень опасности

Алексей Титофф Общество 09:42, 29.07.2020 Обновлено: 09:46, 29.07.2020

В среду, 29 июля, в Украине в западных регионах объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, грозы, шквал и град накроют Волынскую, Ривненскую, Львовскую, Хмельницкую, Черновицкую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области.

"Днем 29 июля в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в центральных, восточных, Сумской, Одесской, Николаевской областях и Крыму наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине объявили штормовое предупреждение
Укргидрометцентр

Напомним, что 29 июля, в западных регионах Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории будет сухо и солнечно.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптиков, погода в августе в Украине будет жаркой: ожидаются три пика жары с температурой до +37 градусов.

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