На Украину надвигается новая буря: где будет опасно

В Украине в понедельник, 2 марта, резко ухудшится погода. В частности, пройдут дожди и опять поднимутся шквалы.
Так, как сообщает Укргидрометцентр, во всех областях, кроме Донбасса и Харьковской области, ожидаются сильные порывы ветра 15−20 м/с. В Карпатах порывы ветра будут достигать 25−30 м/с.
В западных, северных и части центральных областей пройдут дожди. Ночью температура воздуха ожидается от 3° мороза в восточных областях до 5° тепла в западных. Днем прогнозируют 6−11° тепла.
Буря в Украине
Иллюстрация
В Киеве 2 марта днем также прогнозируют дожди. Температура воздуха ночью 2−4° тепла, а днем от 6−8° выше нуля.
Геомагнитная обстановка в Украине 2 марта прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.
Как сообщал OBOZREVATEL, погода в марте 2020 года в Украине вызвала споры между синоптиками, так как некоторые из них дали уж слишком разные прогнозы.
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