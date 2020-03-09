На Украину надвигается непогода: синоптик дала неутешительный прогноз

В Украине испортится погода и на смену весеннему теплу придет атмосферный фронт с дождями.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Метеоролог отметила, что во вторник 10 марта практически во всех областях Украины будет сухо, а дожди нагрянут лишь 11 марта.

Дождь

"10 марта погоду Украины будет определять антициклон, поэтому и осадков не предвидится. Температура воздуха будет высокой на юге, в центре и на Востоке, + 12+18 градусов. На Севере будет +9+13 градусов. А на Западе предполагается настоящая мартовская прохлада: + 7 + 12 градусов", – говорится в сообщении.

В Киеве, 10 марта будет теплая погода, температура воздуха около +12+13 градусов.

Диденко отметила, что погода изменится уже 11 марта, когда выпадут дожди и усилится ветер.

Добавим, что по данным Укргидрометцентра, 9-10 марта в высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Синоптики предупредили, что 10 марта ночью и утром в северных, западных, большинстве центральных и Одесской областях – туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Карта погоды Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань дал новый прогноз погоды на весну в Украине.

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