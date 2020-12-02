На Украину надвигается непогода: какие регионы в опасности

В Украине в среду и четверг, 2-3 декабря, ожидается снежная погода почти во всех регионах. А на дорогах будет наблюдаться еще и гололедица.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Предупреждая украинцев о непогоде, спасатели ссылаются на данные Укргидрометцентра.

Синоптики же, в частности, сегодня ночью на большей части территории страны прогнозируют небольшой и мокрый снег. Непогода не затронет запад и восток страны.

Погода в Украине 2 декабря meteo.gov.ua

А 3 декабря ночью и днем снег будет идти и на Левобережье. Спасатели отмечают, что в связи с погодными условиями на территории Украины, кроме юго-восточной части страны, ожидается гололедица.

Напомним, что 2 декабря в некоторых регионах страны прогнозируют холодную погоду с осадками. Снег будет идти на севере и в центральной части страны, а на юге – дожди. По данным Украинского гидрометцентра, ветер будет восточный и северо-восточный, 7-12 м/с.

Погода в Украине 3 декабря meteo.gov.ua

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