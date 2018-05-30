На Украину надвигается настоящая летняя жара

В Украину в среду, 30 мая, придет настоящая летняя жара.

Над территорией страны продолжит господствовать теплая, сухая воздушная масса и поле повышенного атмосферного давления, без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве южных областей местами порывы 15-20 м/с; в западных и северных областях переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 25-30°; в восточных областях и в Карпатах местами ночью 4-9°, днем 22-27°, на высокогорье Карпат 17-21°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что Украина вместе со всей Европой в ближайшие дни погрузится в жару, при этом осадков в стране не предвидится.