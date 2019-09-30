На Украину надвигается мощный шторм: синоптики сделали предупреждение

В понедельник днем, 30 сентября, в западных областях Украины ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, а в высокогорье Карпат – аж 25-30 м/с.

Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра. Также синоптики предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности 30 сентября и 1 октября.

В частности, речь идет о большинстве районов южной части страны, многих восточных регионах, а также о Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.

На Украину надвигается мощный шторм

Карта с предупреждением Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, хоть сентябрь в Украине было достаточно холодным, однако в начале октября в стране ожидается небольшое потепление. Во втором осеннем месяце будет благоприятная погода, обильные дожди не предусматриваются, в первой половине месяца удержатся солнечные дни.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!