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30 сентября • обновлено в 14:26
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На Украину надвигается мощный шторм: синоптики сделали предупреждение

1.6т Читать материал на украинском

В понедельник днем, 30 сентября, в западных областях Украины ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, а в высокогорье Карпат – аж 25-30 м/с.

Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра. Также синоптики предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности 30 сентября и 1 октября.

В частности, речь идет о большинстве районов южной части страны, многих восточных регионах, а также о Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях.

На Украину надвигается мощный шторм

На Украину надвигается мощный шторм

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Карта с предупреждением

Карта с предупреждением

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, хоть сентябрь в Украине было достаточно холодным, однако в начале октября в стране ожидается небольшое потепление. Во втором осеннем месяце будет благоприятная погода, обильные дожди не предусматриваются, в первой половине месяца удержатся солнечные дни.

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Место
Украина
Теги
погода Карпаты
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