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На Украину надвигается мощный метеоудар: чем опасно

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В субботу, 23 марта, в Украине будут наблюдаться магнитные возбуждения уровня G1.

Все это связано с тем, что уже 24 марта Землю накроет магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии солнца.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы — слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты — небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы — полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

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27 и 28 марта также таят в себе опасность. В эти дни магнитные бури вернутся с новой силой.

На Украину надвигается мощный метеоудар: чем опасно

На Украину надвигается мощный метеоудар: чем опасно
На Украину надвигается мощный метеоудар: чем опасно

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение апреля ожидается несколько магнитных бурь. Незначительные колебания прогнозируются на 16, 22, 25 апреля.

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Место
Украина
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