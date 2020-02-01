На Украину надвигается буря со шквалами и дождем: прогноз на 1 февраля

В субботу, 1 февраля, в Украине прогнозируют дождь с мокрым снегом и гололедом практически на всей территории страны.

В течение дня будет стоять облачная погода. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Новости Синоптик дал аномальный прогноз на весну и лето в Украине

В Украине ожидается мокрый снег Апостроф

На севере и в Карпатах водителей предупредили о гололеде. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью от +3 до -2 градусов, на западе страны +1...+6; днем ожидается +2...+7, на Прикарпатье и в южных областях +8...+9.

В Киеве днем пройдет дождь, ночью - мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха от +3 до +5 градусов, ночью 0...+2.

Ранее OBOZREVATEL писал, что синоптик дал прогноз погоды на февраль в Украине. Месяц будет аномальным.

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