На Украину надвигается буря: объявлен первый уровень опасности

В Украине в течение четверга, 12 марта, будет наблюдаться ухудшение погодных условий, из-за чего по стране объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности.

В частности, во многих областях ожидаются сильные порыве ветра, а в горах существует угроза схода лавин. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что в течение суток в восточных, днем в западных и в Винницкой областях скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с.

На Украину надвигается буря

Кроме этого, 12 марта в связи с метелями и оттепелями, в высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Синоптик Наталья Диденко заверила, что из-за циклона Gizela, который свирепствует на севере Европы, 12 марта в некоторых регионах Украины ожидается дождливая и ветреная погода. По ее словам, в четверг пройдут дожди – в восточной части и местами на западе.

При этом в Укргидрометцентре спрогнозировали, что 12 марта в большинстве областей Украины вопреки предварительным прогнозам ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Дожди пройдут только в западных регионах.

Синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич заявил, что аномальное весеннее тепло пойдет на спад, уже 15 марта опустившись к привычной для этой даты температуры.

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