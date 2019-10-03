На Украину надвигается буря: назван регион

В Украине в некоторых регионах в четверг, 3 октября, резко ухудшится погода, ожидаются сильные дожди.
Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на синоптиков. Отмечается, что сегодня в Закарпатской области и в Карпатах значительные дожди.
Погода в Украине
Depo.ua
По данным синоптиков, температура воздуха днем на западе ожидается от +12 до +15 градусов. Север также накроют дожди, температура будет колебаться от +20 до +22. Во всех других областях тепло.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 3 октября начнутся дожди, которые охватят в основном западную часть, и похолодание.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.