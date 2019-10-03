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3 октября • обновлено в 09:43
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На Украину надвигается буря: назван регион

4.5т Читать материал на украинском

В Украине в некоторых регионах в четверг, 3 октября, резко ухудшится погода, ожидаются сильные дожди.

Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на синоптиков. Отмечается, что сегодня в Закарпатской области и в Карпатах значительные дожди.

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Местами дожди: прогноз погоды в Украине на 1 октября от ObozTV

Погода в Украине

Погода в Украине

Depo.ua

По данным синоптиков, температура воздуха днем на западе ожидается от +12 до +15 градусов. Север также накроют дожди, температура будет колебаться от +20 до +22. Во всех других областях тепло.

На Украину надвигается буря: назван регион

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 3 октября начнутся дожди, которые охватят в основном западную часть, и похолодание.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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