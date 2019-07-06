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На Украину надвигается буря: какие регионы затронет

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В субботу, 6 июля, в южных и восточных регионах Украины объявили штормовое предупреждение. Оно касается Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской области.

Об ухудшении погоды в этой части Украины сообщил Украинский гидрометеорологический центр. "6 июля днем в южных и восточных областях местами грозы и шквалы 15-20 м/сек. 5-6 июля в Украине, кроме большинства районов Черниговской, Киевской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении. Подобная погода ожидается в Украине и в воскресенье, но уже в другой части страны.

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Штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение

"Народная правда"

"7 июля днем в западных, северных и центральных областях местами грозы, в Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с. 6-7 июля в Украине, кроме большинства районов Черниговской, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областей и Закарпатья, чрезвычайный уровень пожарной опасности", – уточнили синоптики.

На Украину надвигается буря: какие регионы затронет

Как сообщал OBOZREVATEL, лето 2019 года может оказаться самым жарким за последние несколько десятков лет.

Вместе с тем климатологи не исключили, что из-за аномальной смены климата в Украине лето 2019 года будет на месяц короче.

Ранее народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019 год по месяцам. Они утверждали, что лето не будет слишком жарким.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
Укргидрометцентр
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