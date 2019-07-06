На Украину надвигается буря: какие регионы затронет

В субботу, 6 июля, в южных и восточных регионах Украины объявили штормовое предупреждение. Оно касается Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской области.

Об ухудшении погоды в этой части Украины сообщил Украинский гидрометеорологический центр. "6 июля днем в южных и восточных областях местами грозы и шквалы 15-20 м/сек. 5-6 июля в Украине, кроме большинства районов Черниговской, Киевской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении. Подобная погода ожидается в Украине и в воскресенье, но уже в другой части страны.

Штормовое предупреждение "Народная правда"

"7 июля днем в западных, северных и центральных областях местами грозы, в Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с. 6-7 июля в Украине, кроме большинства районов Черниговской, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областей и Закарпатья, чрезвычайный уровень пожарной опасности", – уточнили синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, лето 2019 года может оказаться самым жарким за последние несколько десятков лет.

Вместе с тем климатологи не исключили, что из-за аномальной смены климата в Украине лето 2019 года будет на месяц короче.

Ранее народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019 год по месяцам. Они утверждали, что лето не будет слишком жарким.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!