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21 февраля • обновлено в 16:20
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На Украину надвигается бешеный циклон: синоптик назвала дату

4.7т
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В понедельник, 24 февраля, в Украину переместится циклон, который зародится над Германией и пройдет Польшей.

Как рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, он принесет сильные осадки и бешеный штормовой ветер.

"Этот восточный гость будет не просто ветерком, свежим ветром или каким-либо другим поэтическим метеоявлением, а именно штормовым ветром. По крайней мере, строители и парковщики автомобилей, очень и очень внимательно отнеситесь к этому прогнозу", – сказано в сообщении.

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На Украину надвигается бешеный циклон

На Украину надвигается бешеный циклон

Иллюстрация

В Киеве, по словам Диденко, как и в большинстве областей Украины, погода усложнится – осадки и штормовой ветер.

Как сообщал OBOZREVATEL, этой зимой на погоду в Украине повлиял Азорский антициклон, который сейчас самый активный и самый мощный за последние 40 лет.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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