На Украину надвигается бешеный циклон: синоптик назвала дату

В понедельник, 24 февраля, в Украину переместится циклон, который зародится над Германией и пройдет Польшей.

Как рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, он принесет сильные осадки и бешеный штормовой ветер.

"Этот восточный гость будет не просто ветерком, свежим ветром или каким-либо другим поэтическим метеоявлением, а именно штормовым ветром. По крайней мере, строители и парковщики автомобилей, очень и очень внимательно отнеситесь к этому прогнозу", – сказано в сообщении.

На Украину надвигается бешеный циклон Иллюстрация

В Киеве, по словам Диденко, как и в большинстве областей Украины, погода усложнится – осадки и штормовой ветер.

Как сообщал OBOZREVATEL, этой зимой на погоду в Украине повлиял Азорский антициклон, который сейчас самый активный и самый мощный за последние 40 лет.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!