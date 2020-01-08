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8 января • обновлено в 18:17
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На Украину надвигается атмосферный фронт: синоптик предупредила об ухудшении погоды

2.4т
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В четверг, 9 января, в западных и северных областях Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью будет достигать до -7 градусов.

Ухудшение погоды обусловлено надвигающимся атмосферным фронтом, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В то же время на юге и востоке страны пока будет сухая погода.

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"Температура воздуха ближайшей ночью будет невысокой, -2...-7 градусов, а завтра днем потеплеет снова от -2 до 3 тепла" – прогнозирует Диденко.

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В Киеве же, 9 января, ожидается дождь и мокрый снег: "Ночью до -2 градусов, днем 0...+ 2 градуса", – написала синоптик, добавив, что в дальнейшем теплая погода в Украине будет продолжаться.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже 10 января после рождественских морозов снова придет волна потепления до +6.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Место
Украина
Теги
синоптик погода
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