На Украину надвигается атмосферный фронт, похожий на крыло ангела: фото из космоса

Карина Бондаренко Общество 05:44, 30.06.2020

Во вторник, 30 июня, через Украину пройдет атмосферный фронт, похожий на крыло ангела.

Фото погодного явления из космоса показала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Вы уже и так знаете про атмосферный фронт, идущий к нам. Но, кто не спит, можно посмотреть свежие фото из космоса, где фронт с мамкой-циклоном выглядят, как большое крыло большого ангела", – написала синоптик.

Атмосферный фронт, похожий на крыло ангела
Facebook Натальи Диденко

Ранее OBOZREVATEL писал, что в начале недели в разных регионах ожидаются грозовые дожди из-за атмосферного фронта, который надвигается на Украину.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Депутат Николаевского облсовета заявил о самоубийстве жены: все детали

Тоска по СССР: не калечьте своих детей и внуков

На Донетчине офис ОПЗЖ залили "кровью" и расписали надписями "Смерть врагам!"

В "Театре на Подоле" отказались общаться на русском: возмущенный зритель обвинил его "в дерзости"

На выезде из Одессы образовались огромные пробки: авто стояли часами на дороге