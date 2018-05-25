На Украину надвигается антициклон: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные

В субботу, 26 мая, погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому в большинстве областей будет сухо и солнечно.

Как написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, дождь с грозой ожидается лишь в западных областях.

Температура воздуха днем снизится до +20 +23 градуса, в западных областях +24 +27 градусов.

По прогнозу, 27 мая, на Троицу погода существенно не изменится - без осадков, +23 +26 градусов.

28 мая также будет доминировать антициклон, повсюду сухо, +22 +26 градусов.

"В Киеве завтра (25 мая. – Ред.) финал Лиги чемпионов пройдет при замечательной для футбола погоде - похолодает, днем ​​будет +20 +22 градуса, вечером, на время игры, +15 +18 градусов. Без осадков. Единственный нюанс субботы - порывистый северо-восточный ветер. На Троицу в столице - без осадков, +21 +23 градуса. В понедельник - солнечно, сухо, +24 градуса", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу Укргидрометцентра, 26 - 27 мая в Украине немного похолодает, местами ожидаются дожди и грозы.