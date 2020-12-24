На Украину надвигаются дожди со снегом и сильный ветер. Карта погоды на пятницу
Погода в Украине в пятницу, 25 декабря, будет дождливой и снежной, осадки накроют территорию всей страны.
По данным Украинского гидрометцентра, на дорогах и в горах ожидается существенное ухудшение погодных условий (чтобы посмотреть карты, доскролльте страницу до конца).
Так, в восточной и северо-восточной части в результате значительных осадков образуются налипание мокрого снега и гололедица.
На востоке и юго-востоке ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, объявлен І (желтый) уровень опасности.
Также погода существенно усложниться в украинских Карпатах. На высокогорье порывы ветра достигнут 22 м/с, а высота снежного покрова – до 10 см.
Температура воздуха по стране ночью будет колебаться от 1 до 4 тепла, на востоке до 11 мороза.
Днем от 3 до 6 тепла, в южных областях +9 +11, в восточных – от 0 до 2 мороза.
Погода в Киеве в пятницу будет дождливой, ночью +1 +3, а днем до +4 +6.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали погоду на Новый год в Украине и Рождество 7 января.