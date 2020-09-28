На Украину движется циклон дождей: синоптик дала прогноз на 29 сентября

Погоду в Украине во вторник, 29 сентября, будет определять циклон из Австрии и Венгрии под названием Зора, который принесет в большинство областей сильные дожди.

Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко. Кроме погодных изменений, она также предупредила метеочувствительных украинцев о магнитных бурях 29-30 сентября, которые могут повлиять на ухудшение их самочувствия.

Так, 29 сентября в западных областях страны, а также на Винниччине и Одесщине возможны сильные ливни с грозами. Осадки дотянут, но в меньшей степени, и до большинства центральных областей, южной части, кроме Запорожья и Крыма

В Украину надвигается циклон Зора. Facebook Наталья Диденко

Отметим, что соответствующее предупреждение сделали и в ГСЧС Украины. Сообщается, что днем 29 сентября в Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях ожидаются значительные дожди, а в южных, восточных и центральных регионах – порывы ветра 15-20 м/с.

На остальной территории страны, добавила синоптик, в этот день значительных осадков не предвидится. Ветер будет восточный и юго-восточный, порывистый. Температура воздуха в течение дня составит +18... +23 градуса, на юге теплее – до +24... +28.

Карта дождей в Украине. Facebook Наталья Диденко

В Киеве на вторник значительных дождей тоже не прогнозируют, в городе будет еще достаточно тепло – примерно 20 градусов. Тогда как 30 сентября в столице ощутимо похолодает.

"Так что прискачут и циклон, и магнитные бури – сами понимаете, надо поберечься. Как – каждый уже знает свои слабые стороны, поэтому – без чрезмерной активности. Это же осень, всякое бывает", – подытожила свой прогноз Диденко.

Прогноз синоптика. Facebook Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, начало октября в Украине будет теплым, но к концу месяца значительно похолодает, и температура воздуха снизится до нуля.