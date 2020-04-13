На Украину движется масштабный циклон: синоптики дали прогноз на начало недели

В Украину с понедельника, 13 апреля, придет холодный атмосферный фронт, который обусловлен циклоном над Балтийским морем.

В некоторых регионах он обусловит не только похолодание, но и дожди, а также даже снег. Такой прогноз на начало недели опубликовали на странице Метеопост в Facebook.

По данным синоптиков, сначала значительное понижение температуры воздуха почувствуют жители западных областей. При этом далее, 13-14 апреля фронт будет двигаться на восток и в результате холодный северный воздух постепенно зайдет на всю территорию страны.

На Украине движется масштабный циклон

"Этот длинный фронт на карте визуализируется полосой осадков, которая растягивается примерно от Финляндии до Швейцарии", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на западе в понедельник-вторник ожидается 0... +7 градусов, дождь и, возможно, снег.

На севере столбики термометров будут показывать 0... +8, возможен снег с дождем. Такие же осадки ожидаются и на востоке, температура воздуха там составит 0... +6 градусов.

Холодный атмосферный фронт надвигается на Украину Facebook/Метеопост

В центральных регионах будет 0... +8 градусов и небольшие осадки, а на юге теплее – до +5... +11 градусов и небольшой дождь.

На западе, севере и юге порывы ветра будут достигать 15-ти, на востоке и в центре – 16-17 м/с. При этом везде, кроме юга, 13-16 апреля возможны ночные заморозки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, аномально теплая зима в Украине привела к частым зсувам воздушных потоков, которые теперь влияют на весеннюю погоду.