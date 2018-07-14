МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

На украинском ТВ внезапно засветился фанат "русского мира"

1.7тЧитать новость на украинском

В эфире украинского телеканала "Еспресо TV" засветился пропагандист "русского мира" Кирилл Стремоусов.

Как сообщила на своей странице в Facebook и. о. управляющего делами мэрии Херсона Екатерина Гандзюк, телеканал "откровенно не брезгует показывать" и брать комментарий в человека, который активно занимается пророссийской деятельностью.

"Кирилл Стремоусов, организатор пророссийских митингов и русских пробежек, кобовец, известный широкой публике тем, что недавно пытался отбить в суде задержанного депутата от Единой России", - написала Гандзюк, опубликовав соответствующий скрин.

Новости
Абсурдный кастинг украинского ТВ-канала спровоцировал скандал

Отметим, что во время эфира Стремоусова представили зрителям как "председателя херсонской организации социалистической партии Украины".

Как писал OBOZREVATEL, Кирилл Стремоусов был замешан в попытке отбить у сотрудников СБУ задержанного "депутата" подконтрольного оккупантам Евпаторийского горсовета, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги