На украинском ТВ разыгрался громкий скандал: ведущую вынудили уволиться

Украинская ведущая и руководитель информационного департамента телеканала "ZIK" Роксана Руно уволилась, а программа "Zіткнення" больше не будет выходить в эфир.

Об этом журналистка сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Руно, причина увольнения заключается не в рейтингах, которые весьма высоки у программы. Ей не подходит спикер по теме освобождения украинцев из плена террористов, член трехсторонней контактной группы по Донбассу Виктор Медведчук.

"Я не буду приглашать его в студию, выводить его звонком или "спускать" ведущим (которые и не подозревали о таком возможном счастье, как и многом другом). Да, это позиция, как меня попросили уточнить в ответ, и разговор при свидетелях. Я не принимаю от руководства такие настоятельные просьбы", - заявила она.

Тем временем, украинский ведущий Андрей Булгаков выразил уважение по отношению к Руно.

"Ведущая одного из телеканалов увольняется из-за невозможности выполнить то, что ее настойчиво просит руководство. В наш продажный век казалось бы все имеет свою стоимость. Поступок журналистки вызывает уважение, а также ряд вопросов к руководству канала", – написал он на своей странице в соцсети.

Он отметил, что руководство телеканала заставило говорить в эфире с Медведчуком журналистку с конкретной позицией.

"И мы бы погордились отдельными представителями профессии, вот мол, не все честь и гордость потеряли, ну и похэйтили канал, который после Саака и так уже ниже унитаза, и на том бы дело и кончилось. Но некоторые "умники" вдруг начали призывать называть вещи своими именами", – отметил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее телеканал "NewsOne" уволил ведущую за "непрофессионализм".