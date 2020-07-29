На украинском пляже заметили ребенка "на цепи". Видео

В Кириловке на пляже заметили ребенка "на цепи".

На пляже в Запорожской области засняли, как рядом с женщиной сидит ребенок якобы на поводке, который по внешнему виду напоминает цепь.

Видео опубликовано на Instagram-странице its_zp. В комментарии написано: "50 оттенков Кирилловки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Чтобы никуда не ушел и не потерялся", – прокомментировал автор видео.

При этом на кадрах точно не видно, действительно ли поводок привязан к мальчику, или же у него на коленях просто сидит собака на поводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобный случай произошел также в Запорожской области – в Приморском Посаде. Тогда бабушка держала на поводке внука, который купался в море.