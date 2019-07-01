На украинском курорте отравились более 40 детей: подробности ЧП

В летнем лагере "Салют" в курортном селе Коблево Николаевской области отравились более 40 детей.

Все они 30 июня пожаловались на тошноту, головокружение и высокую температуру, пишет Depo. Хмельницький.

Отмечается, что врачом-инфекционистом из общего количества осмотренных было выявлено 16 с острыми симптомами. Их госпитализировали с предварительным диагнозом "Острый гастроэнтероколит средней тяжести". Остальные остались на территории лагеря под наблюдением врачей.

Иллюстрация Наш Киев

Как уточняет ТСН.ua, администрация лагеря сначала проигнорировала жалобы детей и пригласила медиков только после того, как родители забили тревогу. При этом, отец одного из маленьких отдыхающих показал условия в лагере "Салют". Он рассказал об антисанитарии, постоянных кражах и некачественном питании.

Лагерь "Салют" khm.depo.ua

Лагерь "Салют" khm.depo.ua

Лагерь "Салют" khm.depo.ua

Лагерь "Салют" khm.depo.ua

Лагерь "Салют" khm.depo.ua

Полиция Николаевской области по факту отравления детей начала уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

В рамках расследования полицейские опросили пострадавших и работников заведения, а также занялись поисками поставщиков продуктов питания, что и стали причиной отравления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Репужинцах Заставнивского района Черновицкой области 30 детей отравились в летнем лагере.

Также под Киевом в частном лагере "Славутич" стало известно об отравлении маленьких отдыхающих. 8-летняя девочка в результате сильного обезвоживания впала в кому.

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