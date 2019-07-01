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На украинском курорте отравились более 40 детей: подробности ЧП

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В летнем лагере "Салют" в курортном селе Коблево Николаевской области отравились более 40 детей.

Все они 30 июня пожаловались на тошноту, головокружение и высокую температуру, пишет Depo. Хмельницький.

Отмечается, что врачом-инфекционистом из общего количества осмотренных было выявлено 16 с острыми симптомами. Их госпитализировали с предварительным диагнозом "Острый гастроэнтероколит средней тяжести". Остальные остались на территории лагеря под наблюдением врачей.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Наш Киев

Как уточняет ТСН.ua, администрация лагеря сначала проигнорировала жалобы детей и пригласила медиков только после того, как родители забили тревогу. При этом, отец одного из маленьких отдыхающих показал условия в лагере "Салют". Он рассказал об антисанитарии, постоянных кражах и некачественном питании.

Лагерь "Салют"

Лагерь "Салют"

khm.depo.ua

Лагерь "Салют"

Лагерь "Салют"

khm.depo.ua

Лагерь "Салют"

Лагерь "Салют"

khm.depo.ua

Лагерь "Салют"

Лагерь "Салют"

khm.depo.ua

Лагерь "Салют"

Лагерь "Салют"

khm.depo.ua

Полиция Николаевской области по факту отравления детей начала уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

В рамках расследования полицейские опросили пострадавших и работников заведения, а также занялись поисками поставщиков продуктов питания, что и стали причиной отравления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Репужинцах Заставнивского района Черновицкой области 30 детей отравились в летнем лагере.

Также под Киевом в частном лагере "Славутич" стало известно об отравлении маленьких отдыхающих. 8-летняя девочка в результате сильного обезвоживания впала в кому.

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Место
Украина
Тег
дети отравились в лагере
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
https://sergeydolya.livejournal.com/1281054.html Это то, что оккупанты натворили в Артеке после вас.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Это што, в европейской великой державе фоточки делали? Бульбаш Мирович подавился бы гамном если бы увидел как в освободившейся от рабства стране в детском лагере хуже чем в концлагерях СеСеСеРа, где кгававая гебня свободолюбивых украинцев тысячелетиями голодоморила и геноцидила.
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