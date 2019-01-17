''На Украине'': скандального российского блогера ярко поставили на место

Российский блогер Илья Варламов вызвал острое обсуждение в сети своим постом о языковых традициях в Украине и РФ.

"Какая разница украинцам, как в России говорят на русском языке? Это все равно, что мы бы до*бывались до Белоруссии, что они пишут "Расiя", а не "Россия", — написал он в Twitter.

"Говорить "в" или "на" — это вопрос не правил или традиций. Это вопрос уважения одного народа к другому, и уважения его суверенитета. Но уважение суверенитета своих бывших территорий — это не про русских. Это и есть первопричина, которая дает отражение на языковые традиции", - объяснил ему пользователь Артур.

Также Варламову напомнили о лингвисте Дитмаре Розентале, который в своем справочнике по правописанию указал, что правильно писать "в Украине".

"Был такой мужик по фамилии Розенталь, который обобщил и сформулировал основные правила русского языка. Те, кто говорят на, просто были двоечниками в школе. В остальном никакой разницы нет", - прокомментировал юзер.

Блогер также задался вопросом, учат ли украинцы поляков языку, ведь в польском языке все говорят "na Ukrainie".

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"Польша не оккупировала наши территории. "На Украине" говорят безграмотные поляки. А россияне говорят осознанно, подразумевая, что Украина - это их территория. Ми живемо в Україні і ніколи не пробачимо Росії наших загиблих воїнів і страждання народу Криму і Донбасу", - отрезал украинец.

"Жду наплыва немцев, поучающих россиян говорить на них "дойчи", "Белорусы и поляки не учат нас как жить в какую церковь ходить. Тока зыряны везде свой нос суют", - добавили комментаторы.

Какая разница украинцам, как в России говорят на русском языке? Это все равно, что мы бы доебывались до Белоруссии, что они пишут "Расiя", а не "Россия". — Илья Варламов (@varlamov) 17 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат Госдумы РФ отличился диким фейком, заявив, что в Украине убивают за русский язык.

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