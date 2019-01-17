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''На Украине'': скандального российского блогера ярко поставили на место

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Российский блогер Илья Варламов вызвал острое обсуждение в сети своим постом о языковых традициях в Украине и РФ.

"Какая разница украинцам, как в России говорят на русском языке? Это все равно, что мы бы до*бывались до Белоруссии, что они пишут "Расiя", а не "Россия", — написал он в Twitter.

"Говорить "в" или "на" — это вопрос не правил или традиций. Это вопрос уважения одного народа к другому, и уважения его суверенитета. Но уважение суверенитета своих бывших территорий — это не про русских. Это и есть первопричина, которая дает отражение на языковые традиции", - объяснил ему пользователь Артур.

''На Украине'': скандального российского блогера ярко поставили на место

Также Варламову напомнили о лингвисте Дитмаре Розентале, который в своем справочнике по правописанию указал, что правильно писать "в Украине".

"Был такой мужик по фамилии Розенталь, который обобщил и сформулировал основные правила русского языка. Те, кто говорят на, просто были двоечниками в школе. В остальном никакой разницы нет", - прокомментировал юзер.

''На Украине'': скандального российского блогера ярко поставили на место
''На Украине'': скандального российского блогера ярко поставили на место

Блогер также задался вопросом, учат ли украинцы поляков языку, ведь в польском языке все говорят "na Ukrainie".

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"Польша не оккупировала наши территории. "На Украине" говорят безграмотные поляки. А россияне говорят осознанно, подразумевая, что Украина - это их территория. Ми живемо в Україні і ніколи не пробачимо Росії наших загиблих воїнів і страждання народу Криму і Донбасу", - отрезал украинец.

''На Украине'': скандального российского блогера ярко поставили на место

"Жду наплыва немцев, поучающих россиян говорить на них "дойчи", "Белорусы и поляки не учат нас как жить в какую церковь ходить. Тока зыряны везде свой нос суют", - добавили комментаторы.

''На Украине'': скандального российского блогера ярко поставили на место

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат Госдумы РФ отличился диким фейком, заявив, что в Украине убивают за русский язык.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Илья Варламов
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Еще будет тут меня учить украинское чмо как мне писать и как мне говорить у себя на родине . Иди холопы учите свою жену щи варить и унитаз чистить .
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ну сколько можно, а? "Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого НА Вкраїні милій…" - Тарас Шевченко. Украинский поэт и один из основоположников современного литературного украинского языка. Его тоже в неучи и враги запишем?
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