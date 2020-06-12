На трассе Киев – Харьков зафиксировали новый антирекорд нарушения скорости: авто разогналось до 237 км/ч
Камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения 11 июня зарегистрировали новый антирекорд превышение скорости.
Как сообщили на странице патрульной полиции Украина в Facebook, антирекорд был установлен на трассе Киев – Харьков – Довжанский, где водитель Volkswagen Touareg разогнался до 237 км/ч приразрешенной скорости 110 км/ч.
Отмечается, что в этот день 47 автомобилистов ехали со скоростью более 170 км/ч. Кроме того, на трассе Киев – Чоп одно авто разогналось до 213 км/ч при разрешенной скорости 110 км/ч.
Что касается наибольшего количества нарушений скоростного режима в течение одних суток, то им стал водитель Skoda Fabia, который нарушал правила 10 раз.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они измеряют только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксируют.
Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.
Антирекордсменом стал водитель Audi, который двигался по улице Елены Телиги в Киеве 5 июня. Он мчался со скоростью 224 км/ч.