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12 июня • обновлено в 14:43
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На трассе Киев – Харьков зафиксировали новый антирекорд нарушения скорости: авто разогналось до 237 км/ч

2.6т
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Камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения 11 июня зарегистрировали новый антирекорд превышение скорости.

Как сообщили на странице патрульной полиции Украина в Facebook, антирекорд был установлен на трассе Киев – Харьков – Довжанский, где водитель Volkswagen Touareg разогнался до 237 км/ч приразрешенной скорости 110 км/ч.

Отмечается, что в этот день 47 автомобилистов ехали со скоростью более 170 км/ч. Кроме того, на трассе Киев – Чоп одно авто разогналось до 213 км/ч при разрешенной скорости 110 км/ч.

На трассе Киев – Харьков зафиксировали новый антирекорд нарушения скорости

На трассе Киев – Харьков зафиксировали новый антирекорд нарушения скорости

Что касается наибольшего количества нарушений скоростного режима в течение одних суток, то им стал водитель Skoda Fabia, который нарушал правила 10 раз.

На трассе Киев – Харьков зафиксировали новый антирекорд нарушения скорости: авто разогналось до 237 км/ч

Facebook Патрульной полиции Украины

На трассе Киев – Харьков зафиксировали новый антирекорд нарушения скорости: авто разогналось до 237 км/ч

Facebook Патрульной полиции Украины

На трассе Киев – Харьков зафиксировали новый антирекорд нарушения скорости: авто разогналось до 237 км/ч

Facebook Патрульной полиции Украины

На трассе Киев – Харьков зафиксировали новый антирекорд нарушения скорости: авто разогналось до 237 км/ч

Facebook Патрульной полиции Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они измеряют только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксируют.

  • Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.

  • Антирекордсменом стал водитель Audi, который двигался по улице Елены Телиги в Киеве 5 июня. Он мчался со скоростью 224 км/ч.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Видеофиксация на дорогах
Место
Украина
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