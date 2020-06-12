На трассе Киев – Харьков зафиксировали новый антирекорд нарушения скорости: авто разогналось до 237 км/ч

Камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения 11 июня зарегистрировали новый антирекорд превышение скорости.

Как сообщили на странице патрульной полиции Украина в Facebook, антирекорд был установлен на трассе Киев – Харьков – Довжанский, где водитель Volkswagen Touareg разогнался до 237 км/ч приразрешенной скорости 110 км/ч.

Отмечается, что в этот день 47 автомобилистов ехали со скоростью более 170 км/ч. Кроме того, на трассе Киев – Чоп одно авто разогналось до 213 км/ч при разрешенной скорости 110 км/ч.

На трассе Киев – Харьков зафиксировали новый антирекорд нарушения скорости

Что касается наибольшего количества нарушений скоростного режима в течение одних суток, то им стал водитель Skoda Fabia, который нарушал правила 10 раз.

Facebook Патрульной полиции Украины

Facebook Патрульной полиции Украины

Facebook Патрульной полиции Украины

Facebook Патрульной полиции Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

на дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они измеряют только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксируют.

Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.

Антирекордсменом стал водитель Audi, который двигался по улице Елены Телиги в Киеве 5 июня. Он мчался со скоростью 224 км/ч.

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