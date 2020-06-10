На трассе Киев – Харьков установлен антирекорд нарушения скорости: Porsche Panamera ехал 200 км/ч

В Украине 8 июня водитель Porsche Panamera установил новый антирекорд по превышению скоростного режима, которые за последние десять дней зафиксировали камеры автоматической системы фиксации нарушений ПДД.

В частности, иномарка с госномером АХ009 *** мчалась 200 км/ч по трассе Киев – Харьков – Довжанский. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

Отмечается, что разрешенная скорость на указанном участке автодороги М 03 составляет 110 км/ч.

Водитель Porsche Panamera стал антирекордсменом нарушения скорости

В общем, добавили в полиции, 8 июня дорожные камеры зафиксировали 41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/ч.

Рекорды нарушения скоростного режима Facebook/Патрульная полиция

Больше всех скоростной режим нарушали пять автомобилей, к тому же каждый по семь раз. Это, в частности, Volkswagen ГНЗ ВЕ898***, Toyota Camry ГНЗ BH159***, Toyota Corolla ГНЗ AA382***, Volkswagen ГНЗ AA761***, ВАЗ 11183 ГНЗ AI805 ***.

Рекорды нарушения скоростного режима Facebook/Патрульная полиция

Напомним, что согласно последним нововведениям на автодорогах Украины, за превышение разрешенной скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а свыше 50 км/ч – 510 гривен. В то же время, если оплатить штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.

Рекорды нарушения скоростного режима Facebook/Патрульная полиция

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