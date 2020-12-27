На трассе Киев-Чоп появятся камеры автофиксации нарушения ПДД

С 30 декабря на трассе Киев-Чоп (М-06) во Львовской области заработают камеры автоматической фото и видеофиксации нарушения правил дорожного движения.

Об этом на своей странице в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Он уточнил, что всего будет установлено три камеры.

Их разместят вблизи:

города Буск (на 490 км+400 автодороги),

села Солонка (на 555 км+662 автодороги и на 555 км+730 автодороги).

"Эти места были выбраны из-за большого количества обнаруженных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП", – пояснил Билошицкий.

Одна камера будет установлена вблизи города Буск.

Две камеры установят вблизи села Солонка.

Facebook Алексея Билошицкого.

Напомним, что за неполные первые сутки работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве и Киевской области было зафиксировано более 35 тысяч случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июня по 30 ноября 2020 года в Украине зафиксировали более 1,1 миллиона нарушителей правил дорожного движения. Их засняли камеры автофиксации, которые начали работать с начала лета.