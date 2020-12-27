На трассе Киев-Чоп появятся камеры автофиксации нарушения ПДД

С 30 декабря на трассе Киев-Чоп (М-06) во Львовской области заработают камеры автоматической фото и видеофиксации нарушения правил дорожного движения.

Об этом на своей странице в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Он уточнил, что всего будет установлено три камеры.

Их разместят вблизи:

города Буск (на 490 км+400 автодороги),

села Солонка (на 555 км+662 автодороги и на 555 км+730 автодороги).

"Эти места были выбраны из-за большого количества обнаруженных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП", – пояснил Билошицкий.

Напомним, что за неполные первые сутки работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве и Киевской области было зафиксировано более 35 тысяч случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июня по 30 ноября 2020 года в Украине зафиксировали более 1,1 миллиона нарушителей правил дорожного движения. Их засняли камеры автофиксации, которые начали работать с начала лета.