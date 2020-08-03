На Тернопольщине зафиксировали "аномалию" COVID-19: заболеваемость в пять раз выше средней

В Монастырском районе Тернопольской области уровень заболеваемости коронавирусом составляет 983 случая на 100 тыс. населення.

Об этом сообщил в Facebook глава Тернопольской ОГА Владимир Труш. По его словам, в среднем по Украине этот показатель составляет 189,5 больных на 100 тыс. населения.

По данным Тернопольского областного лабораторного центра, по состоянию на 3 августа интенсивный показатель заболеваемости в области составляет 298 случаев на 100 тыс. населения.

Кроме Монастырского района, уровень заболеваемости превышает областной в Кременецком (670 случаев), Шумскому (691), Лановецком (445), Тернопольском (310) районах и в Тернополе (378,9).

За последнюю неделю больше всего случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Бережанском, Бучацком, Збаражском, Монастырском, Тернопольском, Чертковском районах и Тернополе.

Продолжают болеть 1256 человек. Из них 167 находятся на стационарном лечении. 38 пациентов – в тяжелом состоянии.

По информации Труша, больше заполнены Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи, Збаражская, Чертковская и Монастырском райбольницы, а также областной фтизиопульмонологический центр.

Загруженность кроватей составляет 36,9%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Монастырском районе Тернопольской области вспыхнул агрессивная форма коронавирусной инфекции. Почти все больные находятся в тяжелом состоянии.