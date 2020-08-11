На Тернопольщине выявили вспышку COVID-19 в пансионате для престарелых

Петриковский областной гериатрический пансионат на Тернопольщине переводят в режим изоляции на 14 дней из-за вспышки коронавируса среди пациентов и персонала.

Об этом сообщили на сайте Тернопольской облгосадминистрации. Решение приняли во время внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам председателя Тернопольской ОГА Владимира Труша, вместе с подопечными в пансионате находится и 25 работников. Все они пройдут ПЦР-тестирования.

"Состояние большинства больных удовлетворительное. Один подопечный в тяжелом состоянии, однако это не связано с заболеванием коронавирусом. Пациента перевели на стационарное лечение", – отметил Труш.

Начальник департамента социальной защиты населения Тернопольской облгосадминистрации Вадим Боярский сообщил, что гериатрический пансионат обеспечен продуктами питания и лекарственными препаратами в достаточном количестве.

"Разграничены больные и здоровые подопечные пансионата. Также обеспечиваем персонал всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Кроме этого принято решение о дополнительном обеспечении защитными костюмами и масками", – отметил Боярский.

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