На Тернопольщине вспыхнула опасная форма коронавируса: все больные в тяжелом состоянии

В Монастырском районе Тернопольской области вспыхнула агрессивная форма коронавирусной инфекции. Почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук, говорится на сайте ОГА.

По его словам, интенсивный показатель заболеваемости в области – 270,7 случаев на 100 тысяч населения, при этом в Украине – 159,0.

"По состоянию на сегодня наблюдаем ухудшение ситуации с заболеваемостью на COVID-19 в Тернопольской области. Продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 – на кислородной маске, 17 – на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии. Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения именно карантинных мероприятий", – сказал Богайчук.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Черновицкой области после многолюдного банкета зафиксировали вспышку коронавируса, к врачам обратились около 20 человек.