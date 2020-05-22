На Тернопольщине вспыхнул скандал с зараженной COVID-19 медсестрой: ее оставили без выплат

В Монастыриской районной больнице на Тернопольщине вспыхнул громкий скандал. Медсестра Галина Радловская, которая переболела коронавирусом в тяжелой форме, не может получить компенсацию в 600 тыс. грн без доказательств того, что заразилась именно на работе.

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Как пишет "Бабель", женщину, несмотря на то, что она до сих пор не может полноценно самостоятельно дышать, заставляют искать пациентку, с которой был контакт.

Радловскую выписали из больницы в середине апреля, перед самой Пасхой. Больше месяца женщину лечили от коронавируса. Болезнь у медика протекала в тяжелой форме – около недели Галина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медсестра до сих пор не может дышать самостоятельно, поэтому постоянно подключена к кислородному концентратору.

"Без него меня начинает трясти, трудно дышать – как кислородное голодание", – рассказывает пострадавшая. Коронавирус больше всего поразил ее левое легкое, а также на фоне болезни у женщины развился сахарный диабет. Муж Радловской уже отвез в Тернополь заключения врачей и историю ее болезни, чтобы получить справку об инвалидности.

Коронавирус

Из всех коллег, инфицированных в Монастыриской районной больнице, медсестра Галина тяжелее всего перенесла болезнь и единственная получит инвалидность. Но доказать, что заразилась на работе, ей сложнее.

"Она у нас первый пациент. А лабораторно подтвержденных случаев, от кого она могла заразиться, нет", – говорит председатель профсоюзного комитета и врач Монастыриской больницы Виталий Трищук.

Радловская подозревает, что заразилась от одной из пациенток, которая приходила на прием во время ее дежурства. "Она пришла утром, у меня как раз была смена. Она пересекла границу из Польши в Украину, у нее была температура. Ее отправили в ближайшую больницу", – вспоминает медсестра.

По словам женщины, она надела маску и перчатки и сделала пациентке экспресс-тест на грипп, чтобы исключить коронавирус. У больной обнаружили грипп А и отправили ее к семейному врачу.

Впрочем, уже в конце смены температура поднялась и у Радловской. Впоследствии тест тоже показал грипп А. Однако примерно через неделю, когда у медсестры началась пневмония, ее анализы отправили на тест в Тернополь. Там подтвердили факт заражения коронавирусом.

Галине посоветовали найти женщину, от которой она могла заразиться, и попросить ее сделать тест на антитела к коронавирусу. "Будто так я смогу доказать, где заразился. Но как мне искать ту женщину, если я даже дышать сама не могу? Муж тоже не может оставить работу, потому что нужно какую-то копейку зарабатывать", – жалуется пострадавшая медсестра, отмечая, что ей известно только имя пациентки, так как адрес тогда не спросила.

С тех пор, как Радловская заболела, она не получала никаких выплат или компенсаций. "Только аванс в марте был, и все. Ни больничного, ничего", – рассказывает женщина.

Как только ее выписали из больницы, семья медика заказала в Китае кислородный концентратор. С доставкой и растаможкой он обошелся почти в 30 000 гривен. Пока его не привезли, аппарат арендуют в Киеве – месяц пользования стоит 3600 гривен.

Медсестра говорит, что со временем ее организм должен адаптироваться и научиться дышать самостоятельно. Однако пока ей удается продержаться без аппарата не более получаса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

житель Кременчуга Сергей рассказал, что заразился коронавирусом (COVID-19), но бесплатного лечения от государства не получил. За все лекарства, назначенные медиками, он платил сам.

Аналогичная ситуация случилась и в Кропивницком, где мужчина потратил 26 580 гривен на лечение от COVID-19, а в больнице ему сказали, что денег нет.

После скандала пациенту все же вернули средства из фонда больницы. Их лично привез главврач.

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