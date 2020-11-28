На Тернопольщине СБУ разоблачила схему 'списания' запчастей к вертолетам на 5 млн грн

На Тернопольщине Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм поставки контрафактных авиазапчастей к вертолетной технике. Злоумышленники присвоили авиационное имущество, стоимость которого составляет около 5 миллионов гривен.

Об этом сообщили на сайте ведомства. Оперативники установили, что сделку организовали должностные лица одного из государственных авиационных предприятий. Они действовали в сговоре с менеджментом подконтрольной коммерческой структуры.

Отмечается, что злоумышленники незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты, установленные на вертолетах Ми-2.

"Чтобы "прикрыть" сделки, должностные лица фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационное оборудование. Учитывая, что некоторые элементы оборудования находились в неудовлетворительном техническом состоянии, злоумышленники вносили фиктивные данные о проведенных ремонтных работ и ресурсного восстановления", – сказано в сообщении.

Оперативники установили, что похищенные авиазапчасти должны были поставлять для нужд отечественных авиакомпаний-эксплуатантов, использующих вертолетную технику при проведении агрохимических работ по всей Украине.

Правоохранители во время обысков, проведенных в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, изъяли незаконно отчужденное с госпредприятия авиационное имущество с технической документацией, фиктивные акты ремонтных работ и ресурсного обновление оборудования, а также документы финансово-хозяйственной отчетности, имеющие доказательственное значение.

"Меры по разоблачению злоумышленников, причастных к сделке, осуществлялись сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала в Запорожье деятельность рейдерской группировки, которая планировала завладеть корпоративными правами и имуществом предприятий на более 200 млн гривен.