На Тернопольщине разоблачили лиц, укравших 7 млн у ветеранов войны на Донбассе

На Тернопольщине разоблачили группу лиц, которая завладела 7 млн грн, выделенных для выплаты одноразовой денежной помощи участникам боевых действий, и совершивших покушение на завладение еще 6 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Указывается, что четырем лицам сообщено о подозрении.

По данным следствия, трое жителей Тернополя и житель Киева подыскивали участников боевых действий якобы для помощи им в получении группы инвалидности и оформляли пакет поддельных медицинских документов.

На основании этих поддельных документов подозреваемые обращались в Министерство обороны Украины с заявлением о выплате единовременного пособия участнику боевых действий в размере 250-кратного прожиточного минимума. Так, в течение 2018-2019 годов участники группы завладели более 7 млн грн. Правоохранители предотвратили завладение еще почти 6 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется ГУ Нацполиции в Тернопольской области при оперативном сопровождения Управления СБУ в Тернопольской области, добавили в ОГП.

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