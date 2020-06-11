На Тернопольщине после празднования дня рождения 28 человек заразились COVID-19

Глеб Иванов Общество 15:20, 11.06.2020 Обновлено: 15:37, 11.06.2020

В Великогаевской объединенной территориальной громаде (ОТГ) на Тернопольщине зафиксировали вспышку коронавируса. Там подтвердили 28 случаев заболевания.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Тернопольской области, причиной вспышки могло стать празднование дня рождения местного предпринимателя.

"Сотрудники Тернопольского отделения полиции получили информацию, что 22 мая в селе Баворов местный предприниматель громко праздновал свой день рождения, куда были приглашены 60 гостей. Действо происходило в арендованном помещении столовой. К тому времени, согласно карантинным нормам, проводить такие мероприятия было запрещено", – сказано в сообщении.

Так, вспышка коранавирусной инфекции зафиксирована в селах Заствье, Баворов, Прошова, Дичков. В то же время отмечается, что полицейские устанавливают, связан ли всплеск заболеваемости с празднованием.

Сведения внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений. Проводится проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 11 июня, в Украине официально подтверждены 29 070 случаев коронавирусной инфекции. Из них 689 были обнаружены за прошедшие сутки.

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