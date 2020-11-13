На Тернопольщине пообещали жестко следить за соблюдением карантина выходного дня

Тернопольская область будет соблюдать ограничения карантина выходного дня, за этим проследят сотрудники Нацполиции и Госпотребслужбы.

Об этом сообщил Укринформу глава Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш. По его словам ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе пока удается держать под контролем.

"Все благодаря тому, что на части территорий накануне уже были введены ограничения", – уточнил глава ОГА.

Он рассказал, что провел совещания с руководителями органов местного самоуправления, на которых сделал акцент на обязательности мер по сдерживанию пандемии. Труш подчеркнул, что органы власти несут ответственность за жизни людей.

По его словам, населенные пункты, которые столкнулись с последствиями пандемии, с пониманием восприняли введение карантина выходного дня.

Труш также отметил, что действенность ограничительных мер жители Тернопольщины увидели в марте-апреле, когда благодаря им удалось локализовать и побороть многочисленные очаги заболеваемости.

За соблюдением карантина в выходные дни будут следить сотрудники Нацполиции и Госпотребслужбы.

Начальник ГУ Нацполиции в Тернопольской области Александр Богомол уточнил, что весь личный состав на выходные выйдет, чтобы контролировать соблюдение карантинных мер.

Он пообещал, что полицейские сначала будут проводить профилактическую работу. Однако в случае игнорирования требований правоохранители применят соответствующие меры реагирования.

Богомол подчеркнул, что к злостным нарушителям полиция будет применять кардинальные меры.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с субботы, 14 ноября, вводят карантин выходного дня. Он будет действовать до 30 ноября. Но многие инфекционисты настаивают, что помочь в борьбе с эпидемией COVID-19 сможет лишь локдаун – введение жесткого карантина.