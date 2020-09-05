На Тернопольщине побратим погибшего на Донбассе Героя отвел его дочь в 1 класс: трогательное видео

В селе Клювинцы на Тернопольщине побратим погибшего на Донбассе Николая Руснака отвел в первый класс его дочь Софию.

Как сообщило "Суспільне Тернопіль", так защитник Дмитрий Мерзликин решил искупить свою вину за то, что не вернул друга живым домой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам жены погибшего воина, Людмилы Руснак, ее муж был третьим с Тернопольщины, кто погиб на российско-украинской войне. Это было шесть лет назад.

"Погиб 11 июля в районе Зеленополья. Был рано обстрел, и потом уже нам сообщили, что его нет в живых. Тяжело. Я хочу, чтобы папа повел ребенка в первый класс. Но так не случилось", – со словами глазах отметила женщина.

Защитник Украины ВСУ пришел поддержать дочь погибшего побратима 1 сентября. "Суспільне Тернопіль"

Дмитрий Мерзликин отвел дочь погибшего побратима в 1 класс. Скриншот видео

Жена Героя Людмила Руснак. "Суспільне Тернопіль"

Перед первым звонком она вместе с дочерью и побратимом мужа посетили кладбище, где похоронен Герой. Мерзликин вспомнил, что его ранили во время того же обстрела из "Градов", в котором погиб отец маленькой Софии.

"Когда в 2014-м году была проведена мобилизация, Николай Игоревич как патриот пришел в комиссариат. Его призвали в 24-ю бригаду. Мы тогда как командиры взяли обязательство за его жизнь и здоровье. И мы не сдержали своего слова, что мы должны его живым и здоровым вернуть к сыну и маленькой дочери. Поэтому, зная о том, что его ребенок будет идти в первый класс, я решил отвести Софию в школу", – поделился защитник Украины Мерзликин.

Воин ВСУ Мерзликин был ранен в тот же день, что погиб Руснак. "Суспільне Тернопіль"

На момент, когда Николай Руснак погиб, его дочери, которая сейчас пошла в первый класс, было только девять месяцев.

"Папа был хороший. Но я его не помню. Я была еще совсем маленькая", – вспоминает малышка. В школе, где она будет учиться, девочке было предоставлено почетное право поздравить всех учеников первым звонком.

Когда Николай Руснак погиб, его дочери было всего 9 месяцев. Скриншот видео

София Руснак дала первый звонок в своей школе. Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Николаеве военнослужащие учебного центра Военно-морских сил также провели в школу сына погибшего в 2014 году морпеха Юрия Загребельного.

Побратимы Героя поздравили маленького Даниила под команду "Смирно! Равнение на сына морского пехотинца!", а затем вручили ему рюкзак со школьными принадлежностями и отвезли на уроки на военной машине.

Напомним, в День Независимости Украины сеть тронуло фото дочери погибшего на Донбассе командира отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослава Журавля, которая пришла на Марш защитников с портретом своего отца.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram