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28 марта • обновлено в 21:53
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На Тернопольщине не знали, как дезинфицировать "скорую" после вызова с COVID-19

3.2т
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На Тернопольщине медики не были готовы ко вспышке нового коронавируса COVID-19 в области, а также не имели даже средств индивидуальной защиты.

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На первый вызов к инфицированному пациенту фельдшеры поехали в костюмах, предоставленных спонсорами, а после вызова не знали, как продезинфицировать машину "скорой" . Об этом "24 каналу" сообщила местная жительница, общественная активистка Светлана Бездиль.

По ее словам, к заболеванию не подготовилось и руководство районного и местного значения.

Не знали, как дезинфицировать "скорую": активистка заявила, что врачей на Тернопольщине "бросили"

Активистка отметила, что машина, которая увезла больного в Чертков, а затем в Тернополь, в течение суток стояла во дворе "скорой". Люди даже записывали видео, спрашивая, что делать с авто. Благодаря огласке инцдента, приехали сотрудники ГосЧС и провели дезинфекцию.

"Некому было сжечь, утилизировать те костюмы. Люди не знали механизма, что должно происходить с теми костюмами. Наши медики были не готовы, их бросили "голыми" на борьбу с врагом, который еще не изучен никем", – отметила Бездиль.

"Для людей обидно то, что наша районная и местная власть не теряет момента, чтобы пропиариться. Одни пишут о выделенном миллион двести для борьбы с пандемией. Выяснилось, что эти деньги были выделены еще месяц назад для погашения задолженности зарплат медикам", – возмутилась активистка.

Как писал OBOZREVATEL, жительница Кривого Рога пожаловалась, что в городе нельзя сделать даже платный тест на COVID-19, а врачи одной из больниц боятся подходить к пациенту с пневмонией.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Тернополь
Теги
вирус инфекция болезнь врачи скорая помощь
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