На Тернопольщине мужчина поджег себя в центре занятости

В Гусятине Тернопольской области 59-летний мужчина пытался себя сжечь в центре занятости.

Как сообщается на официальном сайте областного управления Национальной полиции, 28 сентября около 11:45 житель Гусятинского района пришел к служащим с просьбой начислить пенсию. Однако ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы.

"Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег", – говорится в сообщении.

Работники успели потушить мужчину, но огонь повредил около 50% его тела.

Бригада скорой доставила пострадавшего в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Томаковском районе Днепропетровской области мужчина устроил акт самосожжения на своем огороде.