На Тернопольщине коронавирусом заболели более 40 медработников

В Монастыриском районе Тернопольской области выявлено 141 инфицированного коронавирусом, из них 41 медработник.

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Статистику по состоянию на 18:00 воскресенья, 12 апреля, сообщил на своей странице в Facebook замглавы Монастыриской РГА Павел Дронь.

"В Монастырском районе выявлен 141 случай коронавируса, из них в городе Монастыриск – 75. Среди инфицированных 41 медработник – 11 врачей, 30 медсестер и фельдшеров", – написал он.

Медики заразились коронавирусом на Тернопольщине

Также среди больных в районе 7 детей, 12 госслужащих, 3 полицейских, 2 учителя, священник, заведующий детсадом, спаситель ЧС, председатель ОТГ, сельский староста.

Дронь уточнил, что в районе было обследовано 716 человек, в том числе 241 медик.

Как писал OBOZREVATEL:

27 марта стало известно о том, что в Монастырисском районе Тернопольской области возросло количество больных коронавирусом. В регионе было зафиксировано 35 инфицированных, 18 из них – медицинские работники.

По состоянию на 6 апреля заболевших медиков было уже 44.

Врачи из Монастыриска выступили с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором заявили, что в больницах отсутствуют средства индивидуальной защиты для медицинского персонала. Президент пообещал решить проблему.

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