На Тернопольщине коронавирус убил топ-чиновника

В Тернопольской области от осложнений, вызванных коронавирусом (COVID-19) умер глава Кременецкого районного совета Владимир Стефанский.

Чиновник скончался вечером в пятницу, 22 мая, сообщил Facebook его сын Александр.

"Перестало биться сердце лучшего отца, друга и просто светлого человека. Папа, мы тебя очень сильно любим. В связи со сложившейся ситуацией публичных похороны не будет. Помолитесь, пожалуйста, за него", – написал он.

Владимир Стефанский Facebook Владимир Стефанский

Издание TeNews отмечает, что Стефанский в возрасте 49 лет умер в Почаевской больнице. У чиновника диагностировали пневмонию, которая дала осложнения на сердце.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Тернопольщине вспыхнул громкий скандал. Медсестра, которая переболела COVID-19 в тяжелой форме, не может получить компенсацию в 600 тысяч гривен без доказательств того, что заразилась именно на работе.