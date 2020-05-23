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23 мая • обновлено в 09:16
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На Тернопольщине коронавирус убил топ-чиновника

2.5т
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В Тернопольской области от осложнений, вызванных коронавирусом (COVID-19) умер глава Кременецкого районного совета Владимир Стефанский.

Чиновник скончался вечером в пятницу, 22 мая, сообщил Facebook его сын Александр.

"Перестало биться сердце лучшего отца, друга и просто светлого человека. Папа, мы тебя очень сильно любим. В связи со сложившейся ситуацией публичных похороны не будет. Помолитесь, пожалуйста, за него", – написал он.

Владимир Стефанский

Владимир Стефанский

Facebook Владимир Стефанский

Издание TeNews отмечает, что Стефанский в возрасте 49 лет умер в Почаевской больнице. У чиновника диагностировали пневмонию, которая дала осложнения на сердце.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Тернопольщине вспыхнул громкий скандал. Медсестра, которая переболела COVID-19 в тяжелой форме, не может получить компенсацию в 600 тысяч гривен без доказательств того, что заразилась именно на работе.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Тернополь
Тег
чиновники
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