В Тернопольской области из-за большого количества новых зараженных COVID-19 кареты "скорой помощи" часами ждут, чтобы госпитализировать пациентов.

Об этом в Facebook сообщил глава Тернопольской ОГА Владимир Труш. Чиновник добавил, что уже две больницы в Тернополе не принимают новых пациентов, и для больных приходится искать места в районах.

Труш подчеркнул, что сейчас в больницу с тяжелой пневмонией попадают целыми семьями. При этом в области от COVID-19 умер уже 91 человек.

На Тернопольщине коллапс с COVID-19: "скорые" часами ждут госпитализации пациентов СНБО

"И мне обидно видеть, как органы местного самоуправления играют на эмоциях людей и провоцируют их на пикеты. И никто из руководителей не признается, что через несколько часов после массового мероприятия его участников забирают в больницу с COVID-19. Что отдельные школы не принимают детей, потому что их там некому учить", – рассказал чиновник.

Отметим, что в Тернопольской области официально зафиксировано 7824 случаев заражения коронавирусов. Побороли болезнь – 3615 человек.

На Тернопольщине коллапс с COVID-19: "скорые" часами ждут госпитализации пациентов Скриншот

На Тернопольщине коллапс с COVID-19: "скорые" часами ждут госпитализации пациентов Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 9 сентября, в Украине официально подтверждены 143 030 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2551 – обнаружен за прошедшие сутки.

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