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На Тернопольщине капеллан УПЦ МП оказался ярым фанатом "русского мира"

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Военный капеллан Михаил Антонюк, известный в Почаеве (Тернопольская область) как иеромонах Кукша, является активным пророссийским пропагандистом.

Об этом пишет местное издание "За Збручем".

На своей странице в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" он репостит записи с такими заголовками: "Съемки скрытой камерой, как тролли отчитываются за оскорбления и ложь в адрес Путина", "Реклама российской армии", "Боевые успехи русской авиации в Сирии...", "...г. Мариуполь, украинские фашисты расстреливают мирное население", "Признание сотрудника СБУ в изъятия органов у людей", "Украинизация. Как создавали Украину", "Наемники за деньги едут убивать одесситов".

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"Трудно представить, как такой капеллан настраивает на борьбу с российскими оккупантами украинских военнослужащих, если за глаза называет их "украинскими фашистами". Таких "священников" к обычным людям подпускать не стоит, а к военнослужащим и подавно", - отмечает издание.

Известно, что кроме капелланской работы с военнослужащими Кукша также занимается с учениками Почаевской духовной семинарии УПЦ МП, где работает экономом.

Как писал "Обозреватель", ранее УПЦ МП поймали на сотрудничестве с террористами.

Место
УкраинаТернополь
Объект
УПЦ МП
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