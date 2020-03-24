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24 марта • обновлено в 18:55
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На Тернопольщине – два новых случая коронавируса

1.3т
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В Тернопольской области 24 марта были зарегистрированы два новых случая коронавируса.

Оба – в Монастырском районе, сообщил Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

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54-летний мужчина госпитализирован в инфекционное отделение Тернопольской больницы, женщина (возраст не уточняется) направлена в реанимацию.

Таким образом, в Тернопольской области уже четыре подтвержденных случая COVID-19.

Отметим, накануне Минздрав заявлял о 97 случаях заражения COVID-19 на территории страны. Вместе с новыми заболевшими с Тернопольской и Киевской области (по состоянию на 18:30 вторника) общее количество составило 100 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионеров Украины попросили придерживаться карантина и не выходить из дома, чтобы избежать возможного заражения.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Тернополь
Теги
болезнь вирус инфекция
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