На украинском телеканале – вспышка COVID-19: сотрудники ушли на самоизоляцию

В филиале "Суспільного" телевидения в Ривненской области произошла вспышка коронавируса COVID-19, из-за чего со вторника, 12 мая, сотрудники компании переходят на дистанционный режим работы.

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Как сообщает "UA:Рівне", заразились несколько человек, однако точное количество не называется.

Все помещения телеканала были продезинфицированы, на самоизоляцию отправились работники, которые контактировали с больными.

На "UA:Рівне" – вспышка COVID-19 Delo.ua

"Основная задача нашей команды сейчас – не расширять круг контактных лиц и сохранить здоровье работников вещателя.

Самоизоляция для нас – вынужденный ответственный шаг. Несмотря на все введенные в филиале меры, никто не защищен на 100%. Все мы сейчас поддерживаем наших коллег, которые качественно работали и соблюдали все требования", – заявила менеджер "UA:Рівне" Людмила Хома.

Редакция продолжит работать дистанционно, будут проводится трансляции в теле- и радиоэфире. Продолжат действовать также диджитал-платформы вещателя.

Данные на 11 мая СНБО

Данные на 11 мая СНБО

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с 11 мая ослабили карантин, и в некоторых городах люди массово вышли на улицы без масок и социальной дистанции. Появились фото и видео.