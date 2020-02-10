"Интеграция в русский мир": журналистка рассказала о связи Медведчука с телеканалом для ОРДЛО

Консультантами государственного телеканала для временно оккупированных территорий якобы стали сотрудники "112 канала", который связывают с депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Такое заявление сделала журналистка Елена Трибушна в эфире "Радио Донбасс.Реалии", пишет "Детектор медиа". При этом она уточнила, что такую информацию получила от коллег.

"Как там будет все на самом деле происходить – я не знаю. Сейчас туда пришли, как мне рассказывали журналисты, которые там остались, пришли люди из "112 канала", которые представились как консультанты этого проекта.

А мы прекрасно понимаем, что пропагандирует "112 ТВ" и его владельцы. Это не проукраинская история. Если это какая-то интеграция, то это интеграция в "русский мир", а не в украинское пространство", – утверждает женщина.

Ранее Трибушна отказалась от руководства информационным вещанием телеканала для временно оккупированных территорий, который создается вместо телеканала иновещания UATV.

Телеканал для жителей Донбасса Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, запуск отдельного телеканала для жителей оккупированного Донбасса ожидается уже в феврале 2020 года.

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