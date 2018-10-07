''На тебе, тварь'': украинский снайпер рассказал о ликвидации террористов

Украинским военным в ходе войны на Донбассе для ликвидации вражеских снайперов приходилось применять не только смекалку, но и хорошее чувство дистанции.

Как рассказывает один из украинских снайперов Крым.Реалии, показательный случай произошел в одной из спецопераций. Попав в засаду, солдаты были вынуждены прикрываться БТРами, но по ним уверенно вел огонь один из снайперов боевиков.

"Работал профессионально, в соответствии с правилами ведения общевойскового боя, требующими "нейтрализовать в первую очередь офицеров, специалистов или тяжеловооруженных бойцов". Вот тот "сепар" за короткий промежуток времени выбил из строя пятерых наших пулеметчиков. Было такое, что мы раненого пулеметчика закидываем в БТР, его пытается подменить друг и только он берется за пулемет ‒ сразу же получает простреленную руку", - рассказывает детали боя украинский снайпер, пожелавший не раскрывать свое имя.

Определив место "огня", группа украинских солдат планомерно окружила врага, закрыв ему путь к отступлению.

"Мы продолжали движение и когда приблизились к тому месту метрах в 30 "сепар" понял, что ему необходимо оттуда бежать. Ему ничего не оставалось, как выпрыгнуть из кустов на открытое место. Мы среагировали и как "дали" в четыре ствола! С 30 метров и с закрытыми глазами попадешь. Вот тогда меня проняло. "На тебе, тварь!" ‒ стучало в голове", - эмоционально рассказал снайпер.

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