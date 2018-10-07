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''На тебе, тварь'': украинский снайпер рассказал о ликвидации террористов

8.5тЧитать материал на украинском

Украинским военным в ходе войны на Донбассе для ликвидации вражеских снайперов приходилось применять не только смекалку, но и хорошее чувство дистанции.

Как рассказывает один из украинских снайперов Крым.Реалии, показательный случай произошел в одной из спецопераций. Попав в засаду, солдаты были вынуждены прикрываться БТРами, но по ним уверенно вел огонь один из снайперов боевиков.

"Работал профессионально, в соответствии с правилами ведения общевойскового боя, требующими "нейтрализовать в первую очередь офицеров, специалистов или тяжеловооруженных бойцов". Вот тот "сепар" за короткий промежуток времени выбил из строя пятерых наших пулеметчиков. Было такое, что мы раненого пулеметчика закидываем в БТР, его пытается подменить друг и только он берется за пулемет ‒ сразу же получает простреленную руку", - рассказывает детали боя украинский снайпер, пожелавший не раскрывать свое имя.

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Определив место "огня", группа украинских солдат планомерно окружила врага, закрыв ему путь к отступлению.

"Мы продолжали движение и когда приблизились к тому месту метрах в 30 "сепар" понял, что ему необходимо оттуда бежать. Ему ничего не оставалось, как выпрыгнуть из кустов на открытое место. Мы среагировали и как "дали" в четыре ствола! С 30 метров и с закрытыми глазами попадешь. Вот тогда меня проняло. "На тебе, тварь!" ‒ стучало в голове", - эмоционально рассказал снайпер.

Ранее OBOZREVATEL писал о необычном побратиме, который появился у украинских военных, несущих службу в АТО на приморском направлении, — кошке Марусе, которая умеет предупреждать бойцов о минометных обстрелах.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
АТО на Донбассе
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Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Нiч яка мicячна, зоряна, ясная... В оптицi в мене ебучiй москаль ! Поправка на вiтер.. та до побачення Трупом 200тым за поребрик, бай-бай !
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Влад Жирнов
Влад Жирнов
эту хуйню укросвини сожрут
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Скала Богдан
Скала Богдан
Влад Жирнов, хуйло це твій путін.
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Влад Жирнов, ты свинья уже явно обожралась
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