На 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят, сможет ли диджитализация победить бюрократию и коррупцию в Украине

В пятницу, 9 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят цифровые технологии в Украине, в частности, способны ли они победить бюрократию и коррупцию. Коснутся также вопроса эффективности лечения больных COVID-19 в стране.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Смогут ли цифровые технологии избавить нас от бюрократической волокиты?

Кто кого: диджитализация или украинская коррупция?

Реально внедрить в нашей стране "социальный рейтинг" и какие угрозы это несет?

Насколько эффективно лечат больных COVID-19 в Украине?

Участие в обсуждении примут:

Михаил Федоров , вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины;

Алексей Вискуб , первый заместитель министра цифровой трансформации Украины;

Илья Витюк , начальник управления кибербезопасности СБУ;

Иван Крулько , народный депутат, ВО "Батькивщина", председатель следственной комиссии по расследованию коррупции в налоговой и на таможне

Виталий Шабунин , председатель ОО "Центр противодействия коррупции";

Александр Ольшанский, председатель оргкомитета IT-конференции iForum;

Александр Кардаков , IT-бизнесмен, эксперт по кибербезопасности;

Максим Степанов , министр здравоохранения Украины;

Ольга Голубовская , заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, заслуженный врач Украины;

Андрей Александрин , руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог;

Кира Рудык, председатель партии "ГОЛОС", болеет коронавирусом;

Яна Зинкевич , народный депутат, "Европейская Солидарность", болеет коронавирусом вторично;

Александр Глущенко , член Правления Интернет Ассоциации Украины;

Максим Богрецов , член основного состава Координационного Совета Беларуси, IT-бизнесмен;

Тарас Степаненко , игрок ФК "Шахтер", игрок Национальной сборной Украины по футболу;

Артур Глущенко, начальник медицинской службы первой команды ФК "Шахтер".

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