На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, сможет ли диджитализация победить бюрократию и коррупцию в Украине

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
1,4 т.
На 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят, сможет ли диджитализация победить бюрократию и коррупцию в Украине

В пятницу, 9 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят цифровые технологии в Украине, в частности, способны ли они победить бюрократию и коррупцию. Коснутся также вопроса эффективности лечения больных COVID-19 в стране.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

  • Смогут ли цифровые технологии избавить нас от бюрократической волокиты?

  • Кто кого: диджитализация или украинская коррупция?

  • Реально внедрить в нашей стране "социальный рейтинг" и какие угрозы это несет?

  • Насколько эффективно лечат больных COVID-19 в Украине?

Участие в обсуждении примут:

  • Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины;

  • Алексей Вискуб, первый заместитель министра цифровой трансформации Украины;

  • Илья Витюк, начальник управления кибербезопасности СБУ;

  • Иван Крулько, народный депутат, ВО "Батькивщина", председатель следственной комиссии по расследованию коррупции в налоговой и на таможне

  • Виталий Шабунин, председатель ОО "Центр противодействия коррупции";

  • Александр Ольшанский, председатель оргкомитета IT-конференции iForum;

  • Александр Кардаков, IT-бизнесмен, эксперт по кибербезопасности;

  • Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

  • Ольга Голубовская, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, заслуженный врач Украины;

  • Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог;

  • Кира Рудык, председатель партии "ГОЛОС", болеет коронавирусом;

  • Яна Зинкевич, народный депутат, "Европейская Солидарность", болеет коронавирусом вторично;

  • Александр Глущенко, член Правления Интернет Ассоциации Украины;

  • Максим Богрецов, член основного состава Координационного Совета Беларуси, IT-бизнесмен;

  • Тарас Степаненко, игрок ФК "Шахтер", игрок Национальной сборной Украины по футболу;

  • Артур Глущенко, начальник медицинской службы первой команды ФК "Шахтер".

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Свобода слова Савика ШустераСавик Шустер