На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, сможет ли диджитализация победить бюрократию и коррупцию в Украине
В пятницу, 9 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят цифровые технологии в Украине, в частности, способны ли они победить бюрократию и коррупцию. Коснутся также вопроса эффективности лечения больных COVID-19 в стране.
Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Смогут ли цифровые технологии избавить нас от бюрократической волокиты?
Кто кого: диджитализация или украинская коррупция?
Реально внедрить в нашей стране "социальный рейтинг" и какие угрозы это несет?
Насколько эффективно лечат больных COVID-19 в Украине?
Участие в обсуждении примут:
Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины;
Алексей Вискуб, первый заместитель министра цифровой трансформации Украины;
Илья Витюк, начальник управления кибербезопасности СБУ;
Иван Крулько, народный депутат, ВО "Батькивщина", председатель следственной комиссии по расследованию коррупции в налоговой и на таможне
Виталий Шабунин, председатель ОО "Центр противодействия коррупции";
Александр Ольшанский, председатель оргкомитета IT-конференции iForum;
Александр Кардаков, IT-бизнесмен, эксперт по кибербезопасности;
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Ольга Голубовская, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, заслуженный врач Украины;
Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог;
Кира Рудык, председатель партии "ГОЛОС", болеет коронавирусом;
Яна Зинкевич, народный депутат, "Европейская Солидарность", болеет коронавирусом вторично;
Александр Глущенко, член Правления Интернет Ассоциации Украины;
Максим Богрецов, член основного состава Координационного Совета Беларуси, IT-бизнесмен;
Тарас Степаненко, игрок ФК "Шахтер", игрок Национальной сборной Украины по футболу;
Артур Глущенко, начальник медицинской службы первой команды ФК "Шахтер".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине клиентам банков при дистанционном открытии счета вместо предъявления ID-карты или биометрического загранпаспорта отныне достаточно показать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія";
также одной из новых функций приложения "Дія" стала возможность делиться техпаспортом своего авто с другими водителями.